Soberania da Dinamarca é "questão essencial" para UE, diz presidente do Conselho Europeu

BRUXELAS (Reuters) - A soberania da Dinamarca é uma "questão essencial" para a União Europeia, disse nesta quarta-feira o presidente do Conselho Europeu, António Costa, enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, expressa continuamente seu interesse em reivindicar a posse da ilha do Ártico, um território dinamarquês semiautônomo.

"A territorialidade da Dinamarca, a soberania da Dinamarca, a estabilidade de suas fronteiras é obviamente uma questão essencial", disse Costa à Euronews.

Os comentários ecoam os da chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, que disse que o bloco "não está negociando" sobre a Groenlândia.

Trump afirmou que a Groenlândia é vital para a segurança dos EUA e que a Dinamarca deve abrir mão do controle da ilha estrategicamente importante no Ártico. Ele também afirmou que não descarta a possibilidade de usar poder militar ou econômico para atingir seu objetivo.

As forças armadas dos EUA têm uma base permanente no noroeste da Groenlândia, que serve como um sistema de alerta antecipado de mísseis balísticos.

Na terça-feira, a Otan e a Dinamarca concordaram, em uma reunião, em se concentrar no fortalecimento das defesas do Ártico. Copenhague disse que aumentaria os gastos com a defesa da região em 2 bilhões de dólares.

A Groenlândia e a Dinamarca afirmaram publicamente que a ilha ártica não está à venda, com o primeiro-ministro da Groenlândia, Mute Egede, dizendo que seu povo deve decidir seu próprio futuro.

