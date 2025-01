Síria pede retirada de Israel de zona desmilitarizada do Golã

As novas autoridades sírias pediram a retirada de Israel dos territórios sírios que ocupa desde a queda de Bashar al-Assad, em uma entrevista com o chefe dos Capacetes Azuis da ONU, Jean-Pierre Lacroix.

As autoridades "enfatizaram que a Síria está pronta para cooperar totalmente com a ONU", segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira(29) após uma reunião entre Lacroix, o ministro das Relações Exteriores, Asaad Al Shaibani, e o ministro da Defesa, Murhaf Abu Qasra.

Funcionários de alto escalão sírios disseram que as novas autoridades estão prontas para se deslocar no Golã "em conformidade com o acordo de 1974, com a condição de que as forças israelenses se retirem imediatamente", acrescentou o comunicado divulgado pela agência oficial de notícias Sana.

Após a queda de Assad em 8 de dezembro, Israel enviou soldados para a zona desmilitarizada das Colinas de Golã, no sudoeste da Síria, que contornam o planalto ocupado por Israel desde a guerra de 1967 e anexado em 1981.

A ONU considera a entrada de Israel na zona desmilitarizada de Golã como uma "violação" do acordo de retirada de 1974.

Israel também realizou centenas de ataques aéreos contra instalações militares sírias, afirmando que quer evitar que o arsenal do regime deposto caia nas mãos das novas autoridades.

