Setor de máquinas e equipamentos encerra 2024 com queda de 9%, diz Abimaq

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O faturamento do setor de máquinas e equipamentos encerrou 2024 com uma queda de 8,6% em comparação com 2023, a terceira consecutiva, para 270,9 bilhões de reais, mostraram dados da associação da indústria, Abimaq, nesta quarta-feira.

Mas o último mês de 2024 foi marcado por alta em relação a dezembro de 2023, com avanço de 9,1% na receita líquida total, para 21,3 bilhões de reais, de acordo com apresentação da entidade.

Considerando apenas vendas domésticas, a receita líquida do setor somou 14,5 bilhões de reais em dezembro, crescimento de 5,1% ante o mesmo período do ano anterior. No acumulado de 2024, caiu 11% ante 2023, para 198,56 bilhões de reais.

"O último trimestre do ano apresentou uma importante recuperação nas receitas, tanto no mercado interno quanto externo. Mas não o suficiente para superar o fraco desempenho observado no início do período", afirmou a Abimaq.

O consumo aparente do setor no mês passado subiu 23,9% frente a dezembro de 2023, para 31,5 bilhões de reais, mas ficou praticamente estável no ano (-0,2%), em 369,2 bilhões de reais.

A indústria encerrou dezembro com leve queda de 1% nas exportações ante o mesmo mês do ano anterior, a 1,1 bilhão de dólares, enquanto no acumulado de 2024 as remessas caíram 5,5% versus 2023, totalizando 13,2 bilhões de dólares.

Já em importações, o setor observou um aumento de 18,5% em dezembro no comparativo anual, para 2,6 bilhões de dólares, selando crescimento de 10,6% em 2024, período em que as compras internacionais somaram 29,6 bilhões de dólares.