São Paulo anuncia contratação do lateral português Cédric Soares

O São Paulo anunciou nesta quarta-feira (29) a contratação por três meses do lateral-direito português Cédric Soares, que estava livre no mercado desde julho de 2024, quando terminou seu vínculo com o Arsenal.

O jogador de 33 anos assinou um contrato até 30 de abril deste ano, que pode ser renovado até o final do ano se cumprir certos objetivos, informou o clube paulista em comunicado.

"Estou muito feliz de estar aqui. Meu objetivo é ajudar o grupo, e que a gente consiga vencer juntos. O São Paulo é um clube enorme, que representa uma grande parte da história do futebol brasileiro", afirmou Soares, citado na nota.

Nascido na Alemanha e naturalizado português, o jogador estava treinando no São Paulo há vários dias para manter a forma e recuperar o ritmo.

Revelado pelo Sporting de Lisboa, Soarez atuou pela última vez em março do ano passado, esteve em campo por 25 minutos na goleada do Arsenal sobre o Sheffield United por 6 a 0, pelo Campeonato Inglês.

Desde então, parou de ser relacionado pelo técnico Mikel Arteta e deixou o clube londrino ao final da temporada 2023/2024, quando terminou seu contrato.

Com passagens por Southampton e Inter de Milão, Soares marcou um gol e fez 34 jogos pela seleção de Portugal. Sua última convocação foi em março de 2022.

O lateral fez parte do elenco campeão da Eurocopa de 2016 e disputou a Copa do Mundo de 2018, além da Copa das Confederações de 2017 e jogos das Eliminatórias e da Liga das Nações da Uefa.

raa/ll/gfe/cb/aam

© Agence France-Presse