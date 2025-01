'Tenho filhos gays, mas vou pautar tudo', diz presidente da Câmara de SP

Ricardo Teixeira (União Brasil) abrirá os trabalhos da Câmara Municipal de São Paulo no dia 1º de fevereiro como presidente. Em entrevista ao jornal O Globo, o vereador em sexto mandato disse que não vai impedir que projetos que abordam questões de gênero sejam pautados, mesmo sendo contrário a eles.

Eu tenho dois filhos gays, ponto. Então, já tem pauta que eu não concordo. [...] Isso eu tenho falado para todos: vou pautar tudo. Eu não quero ser rolha, não quero segurar nada.

Ricardo Teixeira, presidente da Câmara de São Paulo, a O Globo

Projetos transfóbicos de Pavanato

Vereador mais votado do país, o novato Lucas Pavanato (PL) apresentou três projetos de lei transfóbicos em três dias, conforme noticiou o UOL. Um quer restringir a participação de pessoas trans, em competições esportivas, a categorias que correspondam ao sexo biológico delas, outro pretende proibir cirurgias e terapias de reafirmação de gênero em menores de idade, e a terceira, que banheiros e vestiários sejam usados exclusivamente conforme o sexo de nascimento.

Acho que, parando a pauta, eu estou prejudicando a cidade. Eu posso discordar do que o Pavanato falou, mas não posso deixar de colocar as coisas dele para votar. Ele foi eleito por uma fatia da sociedade que pensa como ele. Para mim, isso é democracia.

Eu sou de centro-esquerda, mas nós temos ministério com o Lula, temos secretarias com o Tarcísio [de Freitas, governador], com o Ricardo [Nunes, prefeito]. Quando o Milton Leite convida a gente para participar do partido, ele não pergunta se você é de direita ou de esquerda. Eu sou de centro-esquerda, tem outros de direita, me sento tranquilamente entre todos ali.

Sobre mototáxis: "Não dá para gente ficar quieto"

Teixeira também afirmou que a regulação do transporte de pessoas em motocicletas na capital paulista será o primeiro grande debate da legislatura, em meio à disputa entre a Prefeitura e as plataformas Uber e 99. A Justiça de São Paulo determinou, na segunda-feira (27), que as duas empresas suspendam o serviço.

Eu não sou contra. O que eu sou contra é a gente matar as pessoas sem avisar que vão morrer. Morre uma média de 1,3 motociclistas no asfalto todo dia. Não dá para gente ficar quieto. Aí eu ponho alguém na garupa que não está acostumado, que não é do ramo, que na primeira curva que vai pra esquerda, quando o motoboy fizer isso, eles vão cair.

Não dá para ir contra a maré, mas temos que chamar a população, os médicos do pronto-socorro, as famílias que já passaram por esse sinistro. O debate tem que acontecer, e seja o resultado que for, vota e o prefeito sanciona ou não.

Eu acho que tem que fazer [uma CPI sobre mortes no trânsito]. Tem gente ganhando muito dinheiro em cima de mortes de inocentes, isso tem que ser investigado. Se [as plataformas, como Uber, 99 e iFood] não vierem, a gente manda buscar. Eles são responsáveis. Eu não tenho nada contra os aplicativos, só não acho correto você ganhar dinheiro prejudicando os outros.

Vereadores influencers encararão "outra realidade"

Além de Pavanato, a Câmara de São Paulo tem outros vereadores de primeiro mandato com a mesma postura, como o ex-BBB Adrilles Jorge (União) e a ex-comentarista da Jovem Pan Zoe Martinez (PL).

A gente entra e passa a ter o dia a dia. O que você veio fazer? Veio construir a sua identidade e ajudar a cidade? Nesse caso, vai ter que se alinhar a esse perfil. 'Ah, não, vim aqui porque quero ser deputado federal'. É outra realidade.

A diferença é que eu pesco com anzol, linha e vara e eles pescam jogando uma rede, trazendo tudo o que vem. É uma diferença de estilo, mas eles terão que dar uma resposta para o eleitor deles.

O novo presidente da Câmara disse que não pretende mudar nada em relação à gestão de Milton Leite (União Brasil), seu antecessor.