Real Madrid vence Brest (3-0) e vai jogar o playoff da Champions

O campeão terá que jogar o playoff: o Real Madrid venceu o Brest por 3 a 0 nesta quarta-feira (29), pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões, mas não conseguiu uma das oito vagas diretas para as oitavas de final.

Rodrygo foi o nome do jogo com dois gols marcados (27' e 78'), enquanto Jude Bellingham fez o segundo do time merengue (56').

O Real Madrid começou a rodada na 16ª colocação, depois de ter sofrido três rodadas nesta primeira fase (Lille, Liverpool e Milan).

- Possível confronto com o Manchester City -

O time merengue chegou aos 15 pontos e terminou em 11º, o que permite pelo menos a vantagem de disputar o jogo de volta do playoff em casa, que será contra o Manchester City ou o Celtic da Escócia, o que será definido em um sorteio na próxima sexta-feira.

Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen seriam os possíveis adversários do Real Madrid em um hipotético confronto de oitavas de final.

O técnico Carlo Ancelotti havia admitido antes do jogo contra o Brest que seria "muito difícil" terminar no Top 8 porque várias equipes deveriam tropeçar, mas pelo menos os jogadores cumpriram com sua parte no plano.

O Brest, mesmo com a derrota, também se classificou para o playoff, terminando em 18º. Uma campanha surpreendente para o time que tem o menor orçamento entre os 36 participantes desta Champions.

- Gol anulado -

A inspiração de Rodrygo foi crucial para a vitória do Real Madrid. O brasileiro abriu o placar no primeiro tempo com um chute cruzado que bateu na trave antes de entrar.

Mas o Brest reagiu com boas tentativas antes do intervalo e principalmente logo depois, quando Ludovic Ajorque teve um gol anulado (47') após revisão do VAR.

Após o susto, Bellingham jogou um balde de água fria nos franceses ao marcar o segundo do time merengue, aproveitando ótimo passe de Lucas Vázquez.

O Brest continuava pressionando, mas Thibaut Courtois e seus reflexos impediram que o jogo ganhasse emoção, até que Rodrygo fechou o placar aproveitando rebote do goleiro Marco Bizot na área.

Kylian Mbappé, muito vaiado pelos torcedores do Brest, passou em branco, depois de marcar oito gols nos últimos cinco jogos do Real Madrid.

Um lance cara a cara com Bizot (47') e um chute para fora (88') foram as principais oportunidades do astro francês na partida.

dr/mcd/cb/aam

© Agence France-Presse