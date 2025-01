Proteção alta e cobertura leve: testamos protetor com cor da L'Oréal

Seja em dias de praia ou na rotina do trabalho, usar um protetor solar facial é essencial para proteger a pele, principalmente com a chegada do verão. Com tantas opções, o Guia de Compras UOL encontrou o protetor solar Expertise Antioleosidade, da L'Oréal Paris, que promete um FPS alto (proteção contra os raios UVA e UVB) e está com desconto de 66%, custando R$ 26,99 na Shopee.

A fórmula possui ácido salicílico, que promete até 12 horas de controle de oleosidade, ponto positivo para quem tem pele do tipo oleosa. Além disso, o produto possui quatro variações de cobertura: sem cor, cor 1.0, 3.0 e 5.0. Confira o teste completo do protetor solar:

O que gostamos?

Textura leve. Esse ponto é muito importante para quem não gosta daquela sensação mais pesada no rosto durante o dia, que muitas bases e protetores para rosto e corpo têm. Antes da aplicação ele pode parecer mais grosso e pesado ao toque, mas depois de aplicar na pele, ele é absorvido rapidamente. Fica com uma camada fina no rosto, sem aquele aspecto esbranquiçado que alguns protetores costumam ter.

Textura protetor solar L'Oréal Imagem: Ana Carolina Cardoso/UOL

Controle da oleosidade. Por ser um produto que promete essa função em seu nome, a expectativa era de um resultado melhor do que o visto no teste. De qualquer forma, entrega mais do que muitos modelos mais caros do mercado. Ao aplicar, ele cumpre o que promete e deixa um aspecto sequinho na pele, com aquela sensação de pele limpa. Mas ao longo do dia, foi perceptível que a oleosidade da pele começou a aparecer, e ele passou a transferir um pouco - e, por ter escolhido um modelo com cor, foi preciso ter atenção com as roupas claras.

Durante um dia completo de trabalho, era necessário aplicar o produto mais de uma vez para manter o efeito mais sequinho e a cor uniforme.

Boa cobertura leve. O produto não oferece muitas variações de cores, o que pode ser um problema para algumas pessoas. No teste, ao usar a cor 3.0, o protetor cobriu bem algumas marquinhas e manchas mais leves da pele, mas não substitui a base. Ele é uma ótima opção para aqueles dias que você não está a fim de usar maquiagem e mesmo assim que dar uma corzinha uniforme no rosto.

Cheirinho de praia. Ele possui um aroma bem leve, que não chega a incomodar, mas é bem característico de protetores solares corporais, então tem aquele cheiro que estamos acostumados a sentir na praia e piscina. Se você não curte muito esse cheiro, talvez ele não seja a melhor opção para você.

Como foram os testes

No dia a dia

O protetor foi usado durante 20 dias sem parar, com uso mais intenso nos dias de trabalho. Ao aplicar na quantidade recomendada pelos dermatologistas, e reaplicando sempre que necessário, a embalagem de 40 g pode acabar antes do fim do mês. Isso porque o fabricante recomenda reaplicar sempre que sentir aumento do suor no rosto.

Morando em um lugar quente (como o Rio de Janeiro), é quase impossível ficar sem suar o dia todo. É importante reforçar que a aplicação deve ser feita na quantidade recomendada pelo fabricante e dermatologistas para ter a proteção ideal contra os raios solares.

Na praia e piscina

Também testamos o protetor nos dias de praia. Ele performa bem quando aplicado 30 minutos antes da exposição ao sol e mar, além da reaplicação todas as vezes ao sair da água.

E apesar de não ser resistente à água, o produto ainda permaneceu na pele mesmo após sair do mar. Uma coisa que pode incomodar é que, por ele ter cor na formulação, é possível transferir para toalhas e cangas. Então, para dias de praia e piscina, talvez o modelo sem cor funcione melhor.

Como maquiagem

Efeito matte protetor solar L'Oréal Imagem: Ana Carolina Cardoso/UOL

Esse protetor solar também pode ser usado como uma base bem levinha. A dica é aplicar o produto com uma esponja, e não com os dedos, para que a cobertura fique mais uniforme e a cor perceptível na pele.

É importante reforçar mais uma vez que ele não promete uma alta cobertura. Se você busca um produto que esconda manchas mais fortes ou espinhas, ele não é o indicado.

O fabricante afirma que o protetor tem um efeito matte durante 12 horas, mas, durante o teste, ele não proporcionou a sensação prometida. Apesar de deixar a pele sequinha durante um tempo, depois de algumas horas foi necessário aplicar pó compacto para segurar melhor a oleosidade.

Portanto, o protetor como opção para uma maquiagem mais leve é uma alternativa para aqueles dias de trabalho que você não quer carregar muito na make.

Vale a pena?

Considerando que o produto possui um custo mais baixo em relação aos concorrentes, com valores a partir de R$ 30, e que ele cumpre o que promete em termos de proteção ao Sol, ele vale a pena sim, mas com algumas considerações.

Nos dias de testes, apesar de ter bastante exposição solar, não senti meu rosto descascando ou ficando muito bronzeado. Então com a aplicação correta, o produto entrega o que promete.

O tamanho da embalagem é ideal para o uso mensal, e por ter um valor mais acessível, o modelo é uma opção interessante para o uso diário, sem custar uma fortuna no fim do mês.

Contudo, em termos de ação antioleosidade e efeito matte por até 12 horas, não funcionou. Se além do fator FPS alto, você também busca um produto que vá disfarçar bem a oleosidade do rosto, talvez esse modelo não tenha a melhor performance.

*Com informações de texto publicado em 04/01/2024.

