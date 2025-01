Princesa Beatrice, sobrinha do rei Charles III, dá à luz a sua segunda filha

A princesa Beatrice, de 36 anos, filha mais velha do príncipe Andrew e Sarah Ferguson, e sobrinha do rei Charles III, deu à luz uma menina, de nome Athena, anunciou o Palácio de Buckingham nesta quarta-feira (29).

A menina nasceu há uma semana, "em 22 de janeiro, às 12h57, no Chelsea and Westminster Hospital", pesando aproximadamente dois quilos, de acordo com um comunicado do Palácio de Buckingham.

A menina é a segunda filha da princesa Beatrice com seu marido Edoardo Mapelli Mozzi, 41.

"Sua Alteza Real e sua filha estão bem", disse o comunicado do Palácio de Buckingham, acrescentando que "Suas Majestades, o Rei e a Rainha, e outros membros da Família Real foram informados e estão muito felizes com a notícia".

Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, o nome completo da recém-nascida, é a 11ª na linha de sucessão da coroa britânica, logo após sua irmã mais velha, Sienna, nascida em setembro de 2021.

Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi, pai das duas filhas da princesa Beatrice, com quem se casou em julho de 2020, é um promotor imobiliário britânico de origem italiana.

Para Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi, este é seu terceiro filho, tendo também um filho, Christopher, nascido em 2016 de seu relacionamento com a arquiteta americana Dara Huang.

psr/mb/dd/aa

© Agence France-Presse