Powell evita comentar sobre fala de Trump a respeito de juros

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, evitou, durante a tradicional coletiva de imprensa que concede após a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), fazer comentários sobre a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a necessidade de baixar os juros no país. "Não tenho qualquer comentário, nem é apropriado fazê-lo", disse Powell, a jornalistas.

Powell afirmou que não teve nenhum tipo de contato com Trump.

Na semana passada, Trump pediu a queda dos juros nos EUA. "Vou exigir que as taxas de juros caíam imediatamente", disse ele, em um discurso virtual no Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês), em Davos, na Suíça.

"O público deve estar confiante de que continuaremos a fazer nosso trabalho como sempre fizemos, focando em usar nossas ferramentas para atingir nossos objetivos", disse Powell.