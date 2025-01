Polícia holandesa prende três suspeitos de roubo de antiguidades em museu

A polícia holandesa prendeu, nesta quarta-feira (29), três homens suspeitos de envolvimento no roubo de antiguidades que haviam sido emprestadas pela Romênia para um museu nos Países Baixos, após quatro dias de busca pelos ladrões.

O roubo desses quatro objetos de valor inestimável ocorreu no sábado no Museu de Drente, localizado em Assen, no norte do país, onde até o final de semana estava em exibição a mostra "Dácia, Império de Ouro e Prata", com muitas peças emprestadas pela Romênia.

"Os suspeitos estão detidos em condições restritas e estão sendo interrogados sobre seu papel no roubo", declarou a polícia holandesa em um comunicado, acrescentando que não descartava outros saques.

Os ladrões levaram três pulseiras reais, bem como o capacete de ouro de Cotofenesti, peça principal da exposição, que data de 450 anos a.C.

Os objetos ainda estão desaparecidos, declarou o Museu de Drente, que recebia a exposição sobre o ouro e a prata dos dácios, o povo que habitava o atual território da Romênia antes da chegada dos romanos.

