Petrobras se reúne com FUP na quinta-feira para discutir mais 1 dia de trabalho presencial

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) se reúne com a Petrobras na quinta-feira, 30, para discutir a determinação da companhia de subir de dois para três dias o trabalho presencial. A categoria está em estado de greve desde que a estatal comunicou a mudança, considerada uma decisão unilateral pelos trabalhadores, que a partir de abril terão que comparecer três dias na empresa.

"A reunião foi convocada pela Petrobras, em carta assinada pelo gerente de relações sindicais da empresa, Tiago de Souza Moraes. Até então a empresa resistia a abrir canal de diálogo sobre o tema. Mas a mobilização dos trabalhadores venceu resistências", informou a FUP em nota.

Petroleiros do Rio de Janeiro, Brasília e Espírito Santo já aprovaram o indicativo de estado de greve e de assembleia permanente contra as mudanças no regime de trabalho.

Na terça, os petroleiros do Norte Fluminense também aderiram por unanimidade ao movimento. As assembleias continuam até o dia 31, em todos os escritórios do Brasil. Além disso, nas unidades operacionais são feitas reuniões setoriais com o pessoal administrativo, informou a FUP.

De acordo com a entidade, a inclusão de mais um dia de trabalho foi decisão unilateral da Petrobras, e argumenta que as regras de teletrabalho precisam ser adaptadas às atividades específicas de cada trabalhador, e debatidas pelas partes, inclusive com a inclusão do tema como cláusula do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

"A Federação propõe que a quantidade de dias de trabalho remoto e presencial seja avaliada de forma mensal e não semanal, oferecendo mais flexibilidade para atender às necessidades dos trabalhadores e da empresa. Para isso, a criação de um comitê em cada unidade para analisar individualmente cada caso é uma das sugestões", disse em nota o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.