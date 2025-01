Paraguai avança e elimina Venezuela no Sul-Americano Sub-20 com vitória de 1 a 0

O Paraguai reagiu após a dolorosa goleada de 6 a 0 sofrida diante do Uruguai e venceu nesta quarta-feira (29) a anfitriã Venezuela por 1 a 0, resultado que o classifica para a fase final do Sul-Americano Sub-20, e elimina a seleção da casa.

Uruguai, Paraguai e Chile, que descansaram na rodada, são os classificados do Grupo A, independente do que aconteça nas últimas partidas da chave, que serão disputadas na sexta-feira.

Octavio Alfonso marcou aos 42 minutos, com um belo chute de pé esquerdo, o gol da vitória da seleção paraguaia, que disputou a partida no Estádio Metropolitano de Cabudare com um novo técnico, Antolín Alcaraz, após a surpreendente demissão de Aldo Duscher em meio à crise desencadeada pela goleada sofrida diante da 'Celeste'.

O Uruguai, que mais cedo derrotou o Peru por 2 a 0, lidera o grupo com nove pontos em três partidas seguido por Chile e Paraguai com seis cada. A Venezuela permanece com três pontos e o Peru fechou sua participação em branco, com quatro derrotas.

Na sexta-feira, os uruguaios vão enfrentar a 'Vinotinto' enquanto o Chile vai jogar contra o Paraguai na última rodada da chave. Embora os locais ainda possam alcançar os chilenos ou paraguaios em pontos, o primeiro critério de desempate são os confrontos diretos e em ambos os casos ficaram em desvantagem, já que também haviam perdido para 'La Roja' na estreia (3-2).

Quatro vagas no Mundial da categoria deste ano, no Chile, estarão em jogo na fase final.

