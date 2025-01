Novo líder sírio Al Sharaa é nomeado presidente para 'fase de transição'

Ahmed Al Sharaa, o líder de fato da Síria que chegou ao poder após a queda de Bashar al Assad em 8 de dezembro, foi nomeado "presidente para a fase de transição", anunciaram as novas autoridades nesta quarta-feira (29).

Sharaa recebeu a missão de formar um "conselho legislativo provisório", informaram as autoridades em um comunicado citado pela agência de notícias estatal Sana.

O líder assumirá "a presidência do país durante o período de transição. Assumirá as funções de presidente" e "representará" a Síria em "encontros internacionais", disseram as autoridades, sem precisar a duração da fase interina.

O novo executivo também anunciou a dissolução do Parlamento e do exército, além da suspensão da Constituição de 2012.

Esses anúncios ocorreram ao final de uma reunião entre Sharaa e vários líderes de facções armadas e "forças da revolução" síria.

Também foi anunciado que "todos os grupos armados, os órgãos políticos e civis da revolução estão dissolvidos e devem ser integrados nas instituições do Estado", conforme um comunicado publicado por um porta-voz militar, o coronel Hasan AbdelGhani, citado pela Sana.

A mesma fonte também anunciou "a dissolução do exército do regime" deposto, com o objetivo de "reconstruir o exército sírio". "Todas as agências de segurança afiliadas ao antigo regime" estão dissolvidas para formar um "novo aparato de segurança que preservará a segurança dos cidadãos".

Outro comunicado enviado à Sana relatou que as novas autoridades dissolveram o partido Baaz, que governou a Síria por seis décadas.

Após a queda de Assad em 8 de dezembro, a coalizão de grupos armados que assumiu o poder nomeou um governo de transição, que deveria permanecer por três meses, alterar a Constituição e relançar a economia síria.

