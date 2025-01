Não há evidência de que Trump foi chamado de 'idiota' por sua mãe

Do UOL, no Rio

Não há evidências de que a mãe de Donald Trump, Mary Anne Trump, o chamou de "idiota" e teria dito que ele seria um "desastre na política". Postagens circulam com uma foto antiga dos dois acompanhada da legenda desinformativa.

A alegação já foi desmentida nos Estados Unidos por sites de verificação de fatos ao menos desde 2019.

O UOL Confere considera insustentável quando não há nenhum dado público que possa sustentar a alegação checada.

O que diz o post

Uma foto de Donald Trump com a sua mãe, Mary Anne Trump, em preto e branco é compartilhado com a seguinte citação atribuída a ela: "Sim, ele é um idiota há anos, sem bom senso e sem habilidades sociais, mas ele é meu filho. Só espero que ele nunca entre na política. Ele seria um desastre. Mary Anne Trump".

O conteúdo circula em inglês nas redes sociais há anos e a declaração foi traduzida para o português.

Por que é insustentável

Conteúdo desmentido nos EUA. Serviços de verificação de fatos dos Estados Unidos como Snopes, PolitFact e Reuters já desmentiram a suposta citação atribuída à mãe do presidente Donald Trump entre 2019 e 2020 (confira aqui, aqui e aqui - em inglês). O Snopes voltou a desmentir a alegação este ano (aqui - em inglês).

Sem evidência. Segundo o Snopes, não há registro em jornais digitalizados, revistas, periódicos, livros ou páginas web arquivadas da suposta citação de Mary Anne McLeod Trump. Dessa forma, não foi possível identificar nem verificar a autenticidade da alegação. A mãe de Donald Trump morreu no ano 2000.

Foto usada no post foi publicada pela revista The New Yorker em 2016. A publicação fez um perfil sobre Mary Anne McLeod Trump com o título "a mãe imigrante de Donald Trump" em junho daquele ano (aqui). Pela busca reversa na ferramenta TineEye, esta é a correspondência mais antiga da foto na internet. A imagem de Trump ao lado da mãe é usada para ilustrar o perfil, mas sem qualquer referência à suposta fala de Mary Anne (aqui - em inglês - e abaixo).

Foto aparece em perfil da mãe de Donald Trump publicado em 2016 pela The New Yorker Imagem: Reprodução/The New Yorker

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 1.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters e Estadão Verifica.

