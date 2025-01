Moove, de Dubai, anuncia compra da Kovi

SÃO PAULO (Reuters) - A Moove, fintech sediada em Dubai que atua em veículos e tem foco em motoristas de aplicativo, anunciou nesta quarta-feira a compra da brasileira Kovi por valor não revelado.

A companhia afirmou que a aquisição vai elevar o tamanho de sua frota para 36 mil veículos e amplia sua presença para 19 cidades no mundo, reforçando sua atuação na América Latina uma vez que a Koovi tem operações no Brasil e no México.

Criada em 2018, a Kovi "demonstrou crescimento impressionante" e a estratégia da empresa baseada em dados para gestão de veículos e experiência do usuário "vai complementar as capacidades atuais da Moove", afirmou a companhia em comunicado à imprensa.

(Por Alberto Alerigi Jr.)