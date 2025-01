Médico responsável por hidrolipo em paciente que morreu em SP tem prisão preventiva decretada

A Justiça de São Paulo decretou a prisão do médico responsável pela realização de uma hidrolipo que levou uma paciente de 31 anos à morte. O caso ocorreu em novembro do ano passado. A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). O nome dele não foi divulgado, desta forma, a defesa não foi localizada. Ele está foragido.

O 31° Distrito Policial (Carrão) concluiu as investigações sobre a morte da jovem. O inquérito foi relatado e encaminhado à Justiça. Uma das proprietárias da clínica foi localizada em Guarulhos, no último dia 17, e está presa preventivamente.

Conforme a SSP, outro proprietário e funcionários da clínica também tiveram a prisão preventiva decretada e estão foragidos. "A equipe segue em diligências visando localizá-los e detê-los. Os indiciados responderão por homicídio com dolo eventual", disse a pasta.

No dia da ocorrência, Paloma Lopes sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a realização do procedimento estético de hidrolipo na clínica Maná Day, localizada na Avenida Conselheiro Carrão, região do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Foi socorrida, mas faleceu no Hospital Municipal do Tatuapé, ainda na tarde do dia 26 de novembro do ano passado, onde recebeu atendimento.

Nas redes sociais, Paloma se apresentava como master em extensão de cílios. Publicava diversas fotos sobre os trabalhos realizados, destacando as vantagens na realização de procedimentos para alongar os cílios.