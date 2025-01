Manchester City vence Brugge de virada (3-1) e vai ao playoff da Champions

O Manchester City sofreu, mas garantiu a classificação para o playoff da Liga dos Campeões ao vencer o Brugge por 3 a 1 de virada nesta quarta-feira (29), no Etihad Stadium, pela oitava e última rodada da primeira fase.

Com os gols de Mateo Kovacic (53'), Joel Ordóñez (62' contra) e do brasileiro Savinho (77'), o City conseguiu a vitória depois que o clube belga abriu o placar no primeiro tempo com Raphael Onyedika (45').

O time inglês, que levantou a 'Orelhuda' em 2023, passa a ser um dos adversários a ser evitados no sorteio que vai definir na próxima sexta-feira os confrontos de mata-mata antes das oitavas de final.

Embora com mais dificuldade do que o esperado, o City evitou o que seria uma eliminação catastrófica, que pareceu muito próxima quando Onyedika calou o Etihad Stadium e fez 1 a 0 para o time belga.

Mas Kovacic, após jogada individual pelo meio, bateu de esquerda da entrada da área e empatou a partida no início do segundo tempo.

A virada veio com o gol contra de Ordónhez, que mandou a bola para as próprias redes na tentativa de cortar um cruzamento de Josko Gvardiol, e o brasileiro Savinho, que havia entrado no intervalo, fez o terceiro para dar alívio aos 'Citizens'.

