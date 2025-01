Líder do governo diz que há '100% chances' de vitória de Hugo Motta para presidência da Câmara

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou que há "100% de chances" de vitória do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) na eleição para a presidência da Câmara, marcada para sábado, dia 1º de fevereiro, às 16h. As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 29, em entrevista à CNN Brasil.

"A eleição do deputado Hugo Motta está muito consolidada, por conta dos acordos que fizemos, e o PT teve uma posição decisiva no momento para fechar a aliança", disse. "Estou no 5º mandato. Pela primeira vez, eu vejo uma eleição tranquila, estabilizada, sem crise, sem guerra, todo mundo querendo uma Câmara altiva e ativa, que tenha compromisso com a democracia."

Guimarães continuou: "Para mim, essa é uma questão basilar. O próximo presidente tem que construir a sua gestão fincado num elemento central, que é a questão da defesa da democracia. Portanto, tenho certeza de que nós temos 100% de chances de eleger Hugo Motta no próximo sábado, se não por unanimidade, mas com grande margem de votos".

Caso seja eleito, Motta sucederá o atual presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Sua candidatura angariou o apoio de maioria dos partidos. Também lançaram candidaturas os deputados Henrique Vieira (PSOL-RJ) e Marcel Van Hattem (Novo-RS).