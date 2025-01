Zoneamento em São Paulo volta, mas com obras suspensas no Alto de Pinheiros

Do UOL, em São Paulo

O Tribunal de Justiça voltou atrás e retomou a validade do mapa de 2024 da Lei de zoneamento da capital de São Paulo. Apesar disso, manteve a suspensão de mudanças que permitiam construções no Alto de Pinheiros, na zona oeste da cidade.

O que aconteceu

Regras de zoneamento aprovadas em 2024 voltaram a valer nesta terça-feira (28). O desembargador atendeu ao pedido da prefeitura para rever a decisão parcialmente.

O mapa define o que pode ser construído e funcionar em cada rua da cidade, conforme a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Em julho de 2024, Nunes vetou prédios em alguns bairros, mas favoreceu a construção e ampliação de edifícios na região da marginal Pinheiros — que foram criticadas e motivaram a ação na Justiça.

Há duas semanas, o desembargador Nuevo Campos havia suspendido totalmente o mapa. Nesse intervalo, a prefeitura paralisou todos os processos de licenciamento de novas construções na cidade por ter passado a valer, na prática, o mapa de 2016. Arquitetos e urbanistas alertaram que a decisão poderia causar insegurança jurídica.

Justiça suspendeu apenas as mudanças que haviam sido feitas no Alto de Pinheiros. A lei sancionada no ano passado tinha mudado a classificação da Marginal Pinheiros para uma zona de centralidade, que permite prédios altos de até 48 metros. Agora, volta a ser permitido apenas prédios baixos e usos comerciais restritos para proteger a área estritamente residencial.

A alteração no Alto de Pinheiros não constava no projeto inicial da prefeitura e foi inserida de última hora. A associação de moradores do bairro procurou o Ministério Público de São Paulo alegando a irregularidade da mudança e o órgão ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade — que se estendeu inicialmente a todo o mapa.

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento informou que, após a decisão, retomará a tramitação dos processos administrativos. A Procuradoria-Geral do Município destacou ainda que continuará a discutir na Justiça sobre a alteração do zoneamento para os 39 lotes do Alto de Pinheiros, para os quais os respectivos processos administrativos em tramitação na Prefeitura estão suspensos.

Críticas às revisões

A lei passou por duas revisões no ano passado na Câmara Municipal e foram sancionadas por Nunes em janeiro e julho. A lei ainda poderia ter sido revisada uma terceira vez, mas o prefeito vetou as mudanças no dia 22 de janeiro, argumentando que o mapa já havia sido revisto recentemente.

O MPSP disse à Justiça que não houve participação popular e planejamento técnico para a Lei de Zoneamento. Também foram violados os princípios de impessoalidade, moralidade, segurança jurídica e motivação, segundo o órgão.

As revisões de 2024 foram sancionadas de maneira "bastante questionável", diz Mariana Chiesa, presidente da Comissão Especial de Direito Urbanístico, da OAB-SP. "Tanto do ponto de vista do processo participativo, quanto da produção de estudos de impacto na cidade. (...) Houve uma tentativa de ampliar o potencial de construção em regiões muito valorizadas", afirma.