Itália questiona DeepSeek sobre tratamento de dados; app não pode ser baixado no país

O aplicativo do modelo de inteligência artificial (IA) criado pela startup chinesa DeepSeek não está mais disponível para download nas lojas da Apple, a App Store, e do Google, a Play Store, na Itália.

A Autoridade de Proteção de Dados Pessoais da Itália anunciou hoje que solicitou informações às empresas controladoras do DeepSeek para que sejam esclarecidos "quais dados pessoais são coletados, de quais fontes, para quais finalidades, qual a base legal para o tratamento e se esses dados são armazenados em servidores localizados na China".

A entidade classificou o aplicativo como "possível risco para dados de milhões de pessoas no país".

O órgão italiano também perguntou à startup chinesa quais são as informações que são usadas pela empresa para treinar o sistema de IA e como os usuários do serviço são informados sobre o uso dos dados. As companhias têm 20 dias para responder a solicitação.

A DeepSeek ainda não se manifestou oficialmente sobre o pedido de informações de autoridades italianas e nem sobre a remoção do app das lojas de aplicativos na Itália.