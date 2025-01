Israel diz que recebeu a lista dos reféns que o Hamas libertará na quinta-feira

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que Israel recebeu uma lista de reféns, mantidos pelo Hamas, para serem libertados na quinta-feira (30) como parte de um acordo de cessar-fogo em Gaza.

"Israel recebeu a lista de reféns que devem ser libertados do cativeiro do Hamas amanhã", disse o gabinete do primeiro-ministro em uma declaração nesta quarta-feira (29), acrescentando que mais detalhes seriam fornecidos "após as famílias serem informadas".

mib/dla/vl/es/mb/aa

© Agence France-Presse