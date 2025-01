Índice japonês Nikkei interrompe três dias de queda, com balanços de tecnologia e Fed no foco

Por Brigid Riley

TÓQUIO (Reuters) - O índice japonês Nikkei interrompeu uma série de três dias de perdas nesta quarta-feira, acompanhando a recuperação de Wall Street depois de uma liquidação desencadeada pelo lançamento do modelo de IA da startup chinesa DeepSeek, com o foco agora nos balanços de empresas dos EUA e na decisão do Federal Reserve.

O Nikkei fechou em alta de 1%, em 39.414,78 pontos. O Topix, mais amplo, ganhou 0,7%, terminando em 2.775,59.

Os mercados acionários chineses e de outros países asiáticos permaneceram fechados nesta quarta.

O mercado acionário dos EUA fechou em alta na terça-feira, com a Nvidia e outras ações de tecnologia ligadas à IA se recuperando de perdas acentuadas no dia anterior.

As ações de tecnologia do Japão oscilaram durante o dia, uma vez que os investidores permaneceram nervosos, mas terminaram com força. A fabricante de equipamentos de teste de chips Advantest, que conta com a Nvidia entre seus clientes, subiu 4,4%, dando ao Nikkei o maior impulso.

O foco agora se volta para os balanços das grandes empresas de tecnologia dos EUA, com mais da metade das Sete Magníficas apresentando seus dados esta semana.

Os mercados também aguardam a decisão de política monetária do Fed nesta quarta-feira, com expectativa de manutenção dos juros.