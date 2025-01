Ida de Nunes ao TCM tem 'climão' com troca de cobranças sobre verba pública

Do UOL, em São Paulo

A posse da nova mesa diretora do TCM (Tribunal de Contas do Município) de São Paulo foi marcada por troca de cobranças sobre o uso da verba pública e o impacto das decisões do órgão.

O que aconteceu

Presente na cerimônia, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) citou "supremacia do interesse público". No primeiro mandato, o emedebista teve momentos de tensão com o Tribunal de Contas após o órgão suspender editais de licitação e obras.

Conselheiros do TCM reforçaram o papel de fiscalização. "O povo paulistano pode ter certeza de que faremos tudo ao nosso alcance para garantir que o dinheiro público seja bem aplicado", disse o conselheiro João Antonio.

Nunes citou licitação de piscinão para falar de interesse público. O prefeito afirmou que a obra para evitar enchente no Beco do Batman, na Vila Madalena, já havia sido licitada pelo então prefeito na época Gilberto Kassab (PSD), mas a prefeitura barrou a obra após oposição de uma associação de moradores.

Que nós possamos refletir sobre o trabalho que o tribunal vai continuar fazendo, que é a supremacia do interesse público

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo

Novo presidente do TCM, Domingos Dissei afirmou que auditorias são perfeitas. Em seu discurso de posse, ele elogiou a equipe do Tribunal de Contas.

Como é a nova mesa diretora do TCM: