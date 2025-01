Haddad: novo crédito consignado pode beneficiar todos os celetistas, cerca de 40 milhões

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo irá propor uma nova plataforma virtual para o crédito consignado privado. De acordo com ele, a plataforma poderá beneficiar todos os celetistas, cerca de 40 milhões de pessoas.

O tema foi discutido em reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e instituições financeiras nesta quarta-feira, 29, no Palácio do Planalto.

Segundo Haddad, a novidade será ter o e-Social para a liberação de taxas que ainda não estão disponíveis. "O e-Social se transformou num veículo que permite crédito consignado privado", pontuou a jornalistas.

A plataforma, de acordo com o chefe da Fazenda, mostrará as opções para crédito consignado privado.

De acordo com Haddad, o INSS mais serviço público têm folha de pagamento de R$ 120 bilhões, já o consignado, de R$ 600 bilhões. Enquanto isso, trabalhadores privados têm R$ 120 bilhões de folha e R$ 40 bilhões de consignado.

Segundo Haddad, com a medida anunciada, milhões de pessoas que não têm acesso a crédito consignado passarão a ter.

Conforme pontuou, uma empregada doméstica e um empregado de pequena empresa dificilmente têm acesso a crédito consignado.