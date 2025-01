Guimarães defende 'virada de chave' em reforma ministerial com espaço para bancadas Congresso

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), defendeu uma "virada de chave" no governo federal e disse que é preciso garantir os devidos espaços para as bancadas partidárias do Congresso Nacional nos ministérios. As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 29, em entrevista à CNN Brasil.

"A conjuntura política exige isso do governo, exige isso de nós", afirmou. "Agora, é uma virada de chave, é um novo momento. O governo tem que entregar tudo aquilo que foi anunciado, dialogar com o País, fazer com que as entregas sejam colocadas com toda a transparência para a sociedade, fazer as propagandas e a identificação dos projetos regionais e, evidentemente, fazer uma concertação."

Guimarães prosseguiu: "Se o nosso governo fizer a reforma ministerial, essa concertação, eu defendo, é necessária para a pacificar a relação cada vez mais, dar transparência naquilo que o governo pretende nestes próximos dois anos e, evidentemente, garantindo os espaços de cada bloco, de cada bancada, no governo".

Na sequência, o deputado disse que o governo precisa "sinalizar 2026", em referência às próximas eleições presidenciais. "Governo tem que agir com muita inteligência política, para buscar o máximo de consenso, para evitar qualquer perspectiva de esgarçamento das relações entre o poder Executivo e o poder Legislativo", declarou.

As afirmações acontecem na reta final da campanha da eleição para a presidência da Câmara. A votação está marcada para sábado, 1º de fevereiro, às 16h. O favorito para a eleição é o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), indicado pelo atual presidente, Arthur Lira (PP-AL), para a sucessão.