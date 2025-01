Futuros do Nasdaq sobem com alta de ações de chips e antes de decisão do Fed

(Reuters) - Os futuros vinculados ao Nasdaq avançavam nesta quarta-feira, devido aos ganhos das ações relacionadas a semicondutores, depois que os pedidos trimestrais da ASML superaram as estimativas, com o foco também em uma série de balanços e na decisão de juros do Federal Reserve mais tarde.

A primeira decisão do Fed do ano será anunciada às 16h (horário de Brasília), com os mercados esperando amplamente que o banco central dos Estados Unidos mantenha a taxa de juros inalterada.

"A precificação do mercado tem mudado significativamente para cima desde a eleição presidencial dos EUA e indica basicamente zero por cento de probabilidade de um corte hoje", disse Amanda Sundström, estrategista de câmbio da SEB.

Ultimamente, os mercados têm se mostrado nervosos com as tarifas propostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, que poderiam exacerbar as pressões inflacionárias e adiar os cortes de juros pelo Fed.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse na terça-feira que Trump ainda planeja cumprir sua promessa de impor tarifas sobre Canadá e México no sábado.

A leitura de dezembro do índice PCE, uma métrica crucial para avaliar a trajetória da inflação nos EUA, será divulgada na sexta-feira.

Os resultados trimestrais de Microsoft, Meta e Tesla serão divulgados após o fechamento dos mercados. A Apple também divulgará seus números nesta semana.

Enquanto isso, as ações de empresas de semicondutores e fabricantes de equipamentos relacionados avançavam nas negociações pré-abertura, depois que a ASML relatou pedidos no valor de 7,09 bilhões de euros no quarto trimestre, um número que superou em muito as expectativas.

O futuro do S&P 500 subia 0,09%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,39%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,05%.

O Nasdaq saltou 2% na última sessão, enquanto o S&P 500 subiu cerca de 1%, com a Nvidia e outras ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial se recuperando um pouco das perdas acentuadas no início desta semana.

(Por Shashwat Chauhan em Bengaluru)