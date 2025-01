Festival Internacional de Cinema de Arquivo começa nesta quarta-feira

O Arquivo Nacional (AN), vinculado a secretaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), promove a 10ª Edição do Arquivo em Cartaz - Festival Internacional de Cinema de Arquivo, de janeiro a junho de 2025. Com um olhar especial para as mudanças climáticas e questões ambientais, estão programados exibições e debates nas cinco regiões do país. A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) é uma das instituições parceiras do evento.

A abertura do encontro acontece esta semana em Brasília, no dia 31 de janeiro, e no Rio de Janeiro, nos dias 29 e 30. O Festival contará com dez eventos presenciais de exibição de filmes e diálogos com o público nas cinco regiões do Brasil, além da Mostra Acervos, que traz uma seleção de filmes de arquivos em plataforma streaming para apreciação de júri popular. Ao todo serão 52 obras entre filmes de curta e longa metragem.

Parceria com a EBC

O diretor-presidente da, Jean Lima, e a então diretora do Arquivo Nacional, Ana Flávia Magalhães Pinto, assinaram o acordo no final de 2024. A parceria inclui cobertura do Arquivo em Cartaz pelos veículos da empresa.

Com a parceria, a TV Brasil e a TV Brasil Internacional também poderão exibir os filmes selecionados para o Festival em sua programação, bem como as emissoras que compõem a Rede Nacional de Comunicação Pública.

"Valorizar a preservação da memória e da cultura nacionais são diretrizes que estão alinhadas com a nossa missão enquanto empresa pública de comunicação. Ficamos felizes em fazer parte do Festival", afirmou o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

Festival

A programação do Festival seguirá durante todo o primeiro semestre de 2025. Além da exibição de filmes e debates, contará com a realização da Oficina Lanterninha Mágica, da oficina de conservação de filmes, do Arquivo Faz Escola e encerrará em junho de 2025 com a Premiação dos Filmes da Mostra Acervos e a Mostra Lanterninha Mágica. As exibições presenciais ocorrerão em diversas cidades, como Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Natal (RN), São Cristóvão (SE), Porto Alegre e Santa Maria (RS), Manaus (AM) e Salvador (BA). As datas e horários estarão disponíveis nas redes sociais do Arquivo Nacional (AN).