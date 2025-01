Fed mantém juros inalterados e retira referência a "progresso" da inflação em comunicado

Por Howard Schneider e Michael S. Derby

WASHINGTON (Reuters) - O Federal Reserve manteve a taxa básica de juros inalterada na faixa de 4,25% a 4,50% nesta quarta-feira e deu poucas informações sobre quando novas reduções nos custos de empréstimos poderão ocorrer em uma economia em que a inflação permanece acima da meta, o crescimento segue firme e a taxa de desemprego é baixa.

O banco central dos Estados Unidos retirou de seu último comunicado de política monetária o trecho que dizia que a inflação "progrediu" em direção à meta de inflação de 2% do Fed, destacando apenas que o ritmo de aumento dos preços "continua elevado".

As leituras recentes dos principais índices de inflação permanecem cerca de 0,50 ponto percentual ou mais acima da meta do Fed.

As autoridades do Fed dizem acreditar amplamente que o progresso na redução da inflação será retomado este ano, mas agora mantiveram os juros inalterados enquanto aguardam dados que confirmem isso.

"A atividade econômica continuou a se expandir em um ritmo sólido. A taxa de desemprego se estabilizou em um nível baixo nos últimos meses, e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas", disse o Comitê Federal de Mercado Aberto do banco central, que define a política monetária, em um comunicado após o final de sua última reunião de dois dias.

"Ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais na faixa da taxa básica, o Comitê avaliará cuidadosamente os dados que estão chegando, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos", afirmou.

A decisão unânime de manter a taxa de juros overnight na faixa atual de 4,25% a 4,50%, juntamente com a nova declaração, coloca o Fed em modo de espera enquanto autoridades aguardam mais dados sobre inflação e emprego e mais clareza sobre o impacto das políticas do presidente norte-americano, Donald Trump.

O governo Trump já tomou medidas para deportar alguns imigrantes sem documentos e congelar gastos federais, e pode ampliar seu alcance para impor, já neste fim de semana, novas tarifas de importação sobre importantes parceiros comerciais, como México e Canadá.

O chair do Fed, Jerome Powell, dará uma coletiva de imprensa para falar sobre a reunião de política monetária desta semana.

A decisão de manter a taxa de política monetária estável foi amplamente antecipada após três cortes consecutivos na taxa básica em 2024, que reduziram a taxa de referência do Fed em 1 ponto percentual.

Há um debate no banco central sobre o quanto os juros ainda precisam cair, com formuladores de política monetária prevendo talvez dois cortes de 0,25 ponto percentual ao longo do ano.

Autoridades dizem que querem ver se a inflação continua a cair para a meta do Fed nos próximos meses antes de flexibilizar a política monetária novamente, ao mesmo tempo em que expressam incerteza sobre o efeito que os planos de Trump terão sobre as pressões de preços, o mercado de trabalho e o crescimento econômico.