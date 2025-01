Fávaro: haverá leilão para financiar recuperação de pastagens nos próximos meses

Brasília, 29 - O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o leilão para captação de recursos internacionais para financiar a recuperação de pastagens degradadas por produtores rurais vai ocorrer nos próximos meses. "A captação internacional de recursos com ações vinculadas às boas práticas agropecuárias está indo bem. Nos próximos meses, vai ter um leilão para colocarmos recursos no programa de recuperação de pastagens degradadas sem pesar ao Tesouro, sem pesar no orçamento", disse Fávaro a jornalistas, ao deixar o Ministério da Fazenda, onde participou de reunião com o ministro Fernando Haddad.O leilão citado por Fávaro deve ser feito em chamada do Eco Invest Brasil, programa de hedge cambial da Secretaria do Tesouro Nacional para atrair investimentos externos voltados à transformação ecológica.A ideia do governo é levantar recursos para a recuperação e conversão de 1 milhão de hectares de pastagens degradadas para a produção sustentável.A equipe econômica e do Ministério da Agricultura preparam um regramento específico para anunciar o edital para a recuperação de pastagens dentro da linha de "blended finance" do Eco Invest. A linha blended finance combina recursos públicos, provenientes do Fundo Clima gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e privados.Segundo o ministro, as pastas avaliam se há possibilidade de captar recursos internacionais vinculados às boas práticas agropecuárias também para o custeio. "Nossos produtores são, reconhecidamente, a imensa maioria, adeptos às boas práticas de sustentabilidade. Então, (queremos) levar a eles esses benefícios na captação de recursos internacionais", observou.