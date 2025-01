Ex-policial mineiro denunciado por duplo homicídio é preso nos EUA

Um ex-policial militar de Minas Gerais denunciado por um duplo homicídio qualificado no Brasil foi preso em Fall River, no Massachusetts (EUA).

O que aconteceu

Ele foi detido por policiais do grupo de Operações de Execução e Remoção, ligado ao Departamento de Imigração (ICE, em inglês). A informação foi confirmada pelo Ministério Público mineiro. O nome do PM não foi divulgado, por isso o UOL não conseguiu localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestações.

Crimes aconteceram em 2018. Segundo o MP, o ex-militar teria cometido os crimes entre as cidades de Piranga e Porto Firme, na Zona da Mata Mineira. A prisão ocorreu no dia 14 de janeiro, mas a informação só foi divulgada pela promotoria nesta quarta-feira (29).

Prisão contou com auxílio de entidades americanas. A operação para a captura envolveu unidades do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Visconde do Rio Branco, da Promotoria de Justiça de Piranga, da Polícia Federal e das autoridades norte-americanas.

Homem estava foragido há quase um ano. Segundo as investigações do MP, o ex-policial, expulso da força em 2023, fugiu para os Estados Unidos em março do ano passado pelo Aeroporto de Guarulhos.

Nome constava na lista vermelha da Interpol. Quando seu paradeiro foi descoberto, o decreto de prisão foi repassado à polícia internacional, que colocou seu nome na "lista vermelha", onde, segundo a corporação, estão os nomes de fugitivos procurados para acusação ou para cumprirem pena de crimes como assassinato, estupro e fraude.

Considerado de alta periculosidade. Segundo o MP, o denunciado recebeu esse status por conta da gravidade do crime cometido. Ainda segundo a promotoria, ele ainda não chegou ao Brasil e a expectativa é que o denunciado seja submetido a um novo júri assim que retornar ao país.