Por corte de gastos, Trump oferece indenização para servidores que pedirem demissão

Após ter ordenado o congelamento de bilhões de dólares em subvenções, a administração do presidente americano, Donald Trump, propôs na terça-feira (28) uma indenização de oito meses de salário aos funcionários federais que optassem por deixar seus cargos. A oferta é parte de uma ampla ofensiva para reduzir os gastos públicos.

Na noite de terça-feira, funcionários federais receberam um e-mail onde a administração Trump lhes oferece uma indenização para deixar seus cargos, caso não estejam satisfeitos, com a ideia de permanecer. "Fork in the road", ou "cruzamento de caminhos", é o título do e-mail enviado. A função pública federal sob Donald Trump parece dizer "ou você a ama, ou a deixa". Essa é, em essência, a mensagem que a nova administração americana transmite aos que trabalham em algumas de suas agências.

"Estimamos que de 5 a 10% dos funcionários irão pedir demissão, o que pode resultar em uma economia de cerca de US$ 100 bilhões", declarou Elon Musk, CEO da Tesla, SpaceX e X, que lidera uma missão consultiva ao governo para promover a economia.

A carta do escritório responsável pelos funcionários federais lembra que o presidente americano publicou várias diretrizes relacionadas aos servidores, incluindo a proibição do trabalho remoto, o fim da discriminação positiva no recrutamento, maior foco no desempenho e prováveis planos de reestruturação para reduzir o número de funcionários. São princípios de gestão relevantes a Elon Musk, que demitiu três quartos dos empregados do Twitter (atualmente X) nas semanas após sua compra da rede social no final de 2022.

O escritório agradece a quem decidir ficar, mas esclarece que não pode garantir a estabilidade de seus postos de trabalho. Caso isso ocorra, os funcionários federais serão tratados com dignidade, conforme destaca o e-mail. Funcionários federais de setores como o exército, segurança nacional, imigração e correios não poderão aproveitar a oferta, que estará disponível até o dia 6 de fevereiro.

Congelamento em gastos de assistência

Na noite de segunda-feira (27), a Casa Branca pediu aos ministérios e agências federais que congelassem uma parte dos gastos "de assistência" - subvenções e benefícios, entre outros - e que realizassem uma revisão geral para garantir que estivessem em conformidade com as "prioridades presidenciais".

Diversas ONGs e organizações representando pequenas empresas recorreram a um tribunal federal de Washington, considerando o memorando publicado na noite de segunda-feira, "desprovido de qualquer base jurídica ou justificativa simples". A juíza responsável pelo caso ordenou a suspensão imediata da medida, com prazo até a próxima 3 de fevereiro para examinar o caso. Os procuradores-gerais de 23 estados também anunciaram que contestariam o texto do Executivo.

A medida gerou confusão no país. Por algumas horas na terça-feira, o portal de acesso ao Medicaid, o seguro de saúde para os americanos mais pobres, ficou inacessível em vários estados, impedindo que hospitais e médicos recebessem os pagamentos pelos serviços prestados, segundo vários parlamentares democratas. Mais tarde, a Casa Branca assegurou que o acesso seria restaurado.

De acordo com o memorando presidencial, o objetivo é "eliminar o peso financeiro da inflação sobre os cidadãos, acabar com as políticas 'woke', e com a instrumentalização do Estado". A luta contra o "wokismo", associado a um pensamento progressista de esquerda, é uma das bandeiras dos conservadores americanos.

O governo federal gastou mais de US$ 3 trilhões no ano passado com "assistência financeira", incluindo bolsas, empréstimos e ajuda de emergência em caso de desastres naturais - todas essas despesas aprovadas pelo Congresso. Na semana passada, os Estados Unidos já haviam congelado as ajudas externas, enquanto realizavam uma revisão completa. Trump prometeu durante sua campanha reduzir a estrutura do governo federal e cortar despesas.