Escova elétrica para limpeza está por R$ 28; veja como ela funciona

Esponjas e panos nem sempre dão conta da limpeza em casa, especialmente em cantos estreitos e de difícil acesso. Para ajudar nisso, o Guia de Compras UOL encontrou uma escova elétrica que pode ser uma grande aliada, já que acompanha cinco acessórios que se adaptam a diferentes tipos de limpeza. E o melhor: o produto com 44% de desconto, custando R$ 28 na Shopee.

Segundo o fabricante, a escova é capaz de atender a todas as necessidades de limpeza, sendo flexível para alcançar qualquer canto da casa. Saiba mais informações sobre esse produto e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre a escova?

Escova elétrica multifuncional;

Composta por material ABS;

Possui cabo ergonômico, que promete conforto ao segurar;

Acompanha escova de nylon, esponja, cabeça de lã, de aço e pano de limpeza;

Promete bateria de longa duração;

Com cabo de carregamento por via USB;

Recomendado para limpezas domésticas.

O que diz quem comprou?

Com 20 mil avaliações na Shopee, esta escova elétrica tem nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos destacados pelos consumidores foram a facilidade de limpeza ao usar o produto e os acessórios que o acompanham.

Pelo valor ela atende bem às expectativas. Ótima para limpar fogão e superfícies. Testei na tábua e não deu muito resultado não. Vem vários acessórios. Amei que tem um suporte e dá para ficar na parede. Anônimo

O produto chegou em perfeito estado e exatamente como descrito. Fiquei muito satisfeita com a qualidade e o cuidado no atendimento. Com certeza voltarei a comprar no futuro. Aline Machado

Chegou antes do prazo previsto, bem embalado, tudo conforme as imagens e descrição. Aparentemente faz boa limpeza, não faz barulho muito alto e é recarregável com cabo USB, não necessitando de pilha. Muito bom, podem comprar sem medo! Facilita muito no trabalho braçal. Amanda Prates

Entrega rápida, bem embalado. O produto atingiu as expectativas, limpou meu fogão e minha pia sem fazer esforço nenhum, o único problema é que não veio o cabo USB. Talita Moraes

Pontos de atenção

Outros consumidores relataram insatisfação com o motor e bateria da escova, além de afirmarem que o produto não é eficiente para limpezas profundas. Confira os comentários:

Chegou em menos de uma semana. O design é bonito, tem uma boa estética, acessórios variáveis pra cada tipo de limpeza, vem com um suporte e uma fita adesiva dupla face para pendurar o motor. O ponto negativo é que não é potente. O motorzinho é fraco. Pra tirar uma sujeira grossa dá um pouco de trabalho. Valesca Cunha

Material regular. Chegou no prazo, mas o motor não é forte o suficiente para tirar manchas mais escuras do azulejo. Lex

Produto bom, porém é necessário bastante força nas mãos para fazer uma boa limpeza. Tem um tempo bom para a durabilidade da bateria, mas não faz uma limpeza pesada. Jennifer

