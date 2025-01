Andreza: EUA não pensam em endurecer regras para vistos de brasileiros

O governo americano não pensa em endurecer as regras para emissão de vistos de brasileiros, pelo menos por enquanto, opinou a colunista Andreza Matais, no UOL News, do Canal UOL, nesta quarta-feira (29).

Eu estava conversando com algumas fontes da embaixada brasileira porque eu imaginei que o Trump também poderia endurecer as regras para quem quer tirar o visto para ir aos Estados Unidos. Ou para turismo, ou para estudar, ou para se mudar mesmo para os Estados Unidos...

Por enquanto, a informação que eu obtive é que não há nenhum tipo de orientação para endurecer as regras para emissão desses vistos. E aí tem uma explicação que é um pouco 'quando mexe no bolso, a gente sabe que as coisas não mudam tanto'. Andreza Matais, colunista do UOL

Na última sexta (27), o governo americano enviou um avião com 88 repatriados brasileiros, em uma iniciativa de Trump que determinou a política de tolerância zero aos imigrantes que vivem de forma ilegal nos EUA. O voo enfrentou problemas e precisou parar em Manaus, antes de chegar a Belo Horizonte, seu destino final.

Em Manaus, a Polícia Federal identificou que os brasileiros estavam algemados e acorrentados. A situação foi informada a Lula, que reclamou publicamente da situação e acusou uma quebra de acordo por parte do governo Trump. O presidente então determinou a remoção imediata das algemas e o envio de um avião da FAB para levar os brasileiros até Belo Horizonte. Foi o primeiro atrito público entre Brasil e os EUA devido ao transporte de deportados brasileiros.

O governo Trump afirmou ter prendido 538 pessoas que entraram irregularmente no país e deportado "centenas" em aviões do Exército, apenas em quatro dias de sua nova gestão. Os números, contudo, não diferem muito das estatísticas do governo anterior liderado pelo democrata Joe Biden, que contabilizou 170 mil prisões em 2023, uma média de 467 por dia.

Ainda durante o UOL News, o senador Omar Aziz (PSD-AM) criticou a indicação de Gleisi Hoffman participar do governo Lula (PT) e disse não suportar a atuação de "ministro militante".

[A indicação de Gleisi] Não será boa para o presidente Lula. Eu adoro a Gleisi, a Gleisi é minha amiga, não tenho nada contra ela, mas ela é militante.

A Gleisi faz críticas ao Haddad... Como é que você vai botar uma ministra que faz crítica a outro ministro? Me explica aí isso. Como é que você faz isso, hein? Eu queria entender o raciocínio. Senador Omar Aziz (PSD-AM)

O presidente decidiu ao menos uma das mudanças que deve fazer no seu ministério, com a entrada da atual presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, para a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Márcio Macêdo. O cargo compõe o quarteto dos ministros do Palácio do Planalto, que tem livre acesso ao presidente.

Gleisi é uma das pessoas que tem feito críticas a medidas tomadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a contenção de gastos. Com isso, a entrada da parlamentar no governo pode sinalizar que "o ministro perderá o jogo da intriga pelo placar de três a zero". (Para ler a análise completa de Josias de Souza, clique aqui)

No UOL News, o ex-presidente do IBGE Paulo Rabello de Castro disse que a crise está na atual presidência do órgão ao bater de frente com servidores.

Quem tem que resolver isso, tem que resolver é o Presidente da República, e os seus principais conselheiros. Nós, aqui, só apitamos olhando a história de governos. E o que ela nos diz: 'quem quer que esteja na presidência de um órgão, e se perde a mão, está convulsionando um órgão, o correto é o sujeito pedir o boné. No caso do Márcio é mais grave, porque ele não está em esgrima com forças externas ou por alguma discordância por parte da imprensa. Não! É público interno do IBGE. E já há acúmulo de demissões, o que é muito grave, porque que todos os limites de tolerância por parte desses funcionários, desses servidores, já foram ultrapassados. Paulo Rabello de Castro, ex-presidente da empresa

A criação de uma fundação com a finalidade de captar dinheiro para o IBGE pôs em lados opostos os servidores e Marcio Pochmann, atual presidente do órgão. Na quarta, os funcionários realizaram ato contra a medida no Rio de Janeiro e em diferentes partes do país. O embate entre os dois lados culminou com a crise interna.

Após a repercussão, o Ministério do Planejamento anunciou a suspensão temporária da fundação, conforme informou o jornal Folha de S.Paulo.

