Diretoria do BC do Japão sinalizou intenção de continuar aumentando os juros, mostra ata da reunião de dezembro

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Os membros da diretoria do Banco do Japão discutiram como usar as estimativas sobre a taxa de juros neutra da economia para determinar novos aumentos nos custos de empréstimos, com um deles dizendo que a taxa básica ainda está longe desse nível, segundo a ata da reunião de dezembro.

Outro membro questionou se era apropriado usar estimativas baseadas em dados do prolongado período de deflação do Japão para determinar o momento de futuros aumentos da taxa de juros, de acordo com a ata divulgada nesta quarta-feira.

"Se a taxa de juros se aproximar da taxa neutra, o Banco do Japão precisaria desacelerar o ritmo de aumento dos juros para examinar cuidadosamente como a economia e os preços reagiriam", disse um dos membros segundo a ata.

"Nesse momento, entretanto, a taxa de juros ainda está longe de ser neutra. Portanto, é desejável aumentar as taxas em tempo hábil", disse o membro citado, sugerindo que o banco central tinha espaço para aumentar os custos dos empréstimos várias vezes no ciclo atual.

As falas destacam a intensificação do debate dentro do Banco do Japão sobre até que ponto ele deve aumentar os custos dos empréstimos, já que a inflação superou sua meta de 2% por quase três anos e os aumentos salariais estão se ampliando devido à escassez de mão de obra.

O banco central japonês manteve a taxa de juros na reunião de 18 e 19 de dezembro, considerando que precisava de mais tempo para analisar a evolução dos salários e a política econômica dos Estados Unidos. Posteriormente, aumentou os juros de 0,25% para 0,5% em janeiro.