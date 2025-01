Defesa Civil paulista emite alertas severos de chuva para 2 municípios

Um novo alerta severo de chuvas foi emitido na tarde desta quarta-feira (29) pela Defesa Civil para a região de São Sebastião, município do litoral norte de São Paulo, e para Guarulhos, na região metropolitana da capital. Os alertas chamam a atenção para o risco de desabamentos por causa das chuvas de hoje, somadas à alta umidade do solo em função dos temporais dos últimos dias.

O agravamento do alerta também dá conta da possibilidade de aumento das chuvas por causa da aproximação da Zona de Convergência do Atlântico Sul no fim da tarde. Tal fenômeno traz grandes volumes pluviométricos para a região, com chuvas persistentes e em grande quantidade.

Estado de atenção

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo, a região do Vale do Paraíba, o litoral norte e a Serra da Mantiqueira são outros locais que podem registrar índice elevado de ocorrências de chuvas, com previsão de até 210 milímetros (mm).

Também no fim desta tarde, o CCE comunicou o término do estado de atenção para a cidade de São Paulo, que tinha sido anunciado de manhã.

Segundo o CGE, as chuvas que caíam no interior e seguiam em direção à capital perderam força. Há registro de pontos de alagamentos em algumas cidades, como Embu das Artes, Rio Claro, São Vicente e Praia Grande, as duas últimas no litoral paulista.