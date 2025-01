Corte de ajuda dos EUA em programas contra Aids pode levar mundo de volta à década de 80, alerta OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) expressa a sua "profunda preocupação" com a decisão do governo de Donald Trump de suspender o financiamento de programas de combate à Aids em países em desenvolvimento, pedindo ao governo americano que reveja sua posição. No final de 2023, 39 milhões de pessoas no mundo viviam com o vírus HIV.

"Apelamos ao governo dos Estados Unidos para que autorize isenções adicionais para garantir o fornecimento de tratamento e cuidados vitais para o HIV", escreveu a OMS numa declaração na terça-feira (28), destacando que estes programas fornecem os medicamentos necessários a 30 milhões de pessoas no mundo.

Pouco depois de Donald Trump tomar posse para um segundo mandato, o seu governo anunciou na sexta-feira (24) que estava suspendendo a maior parte de sua ajuda externa, com exceção daquela ao Egito, Israel e ajuda alimentar de emergência.

O programa Pepfar, criado pelo presidente George W. Bush em 2003, um dos pilares da luta contra a AIDS e um dos seus maiores sucessos, foi suspenso.

O VIH afecta 39 milhões de pessoas em todo o mundo

Na segunda-feira (27), o Secretário-Geral da ONU já havia pedido ao governo Trump que considerasse "isenções adicionais", dada a importância do Pepfar na luta contra esta doença que continua causando estragos, apesar dos sucessos significativos em termos de prevenção.

"Cortes no financiamento de programas de HIV podem colocar pessoas vivendo com HIV em maior risco de doença e morte e minar esforços para prevenir a transmissão em populações e países", acrescentou o relatório da OMS, organização na mira do presidente americano.

No primeiro dia de seu segundo mandato, Trump anunciou que os Estados Unidos se retirariam da OMS. De acordo com a imprensa americana, o novo governo proibiu qualquer contato com a organização. Para a comunidade internacional, a suspensão do financiamento "pode ??levar a retrocessos significativos", também em termos de pesquisa.

Rumo a um aumento de novas infecções?

Em última análise, "tais medidas, se continuadas, podem levar a um aumento de novas infecções e mortes, revertendo décadas de progresso e potencialmente levando o mundo de volta às décadas de 1980 e 1990, quando milhões de pessoas morriam em decorrência da doença todos os anos no mundo, incluindo muitas pessoas nos Estados Unidos", alerta a organização sediada em Genebra.

"A atual suspensão do financiamento do Pepfar terá um impacto direto em milhões de vidas que dependem de um fornecimento previsível de terapia antirretroviral segura e eficaz", disse a OMS.

A Pepfar opera em mais de 50 países ao redor do mundo e, nas últimas duas décadas, o financiamento do programa "ajudou a salvar mais de 26 milhões de vidas", diz a organização. Atualmente, o dispositivo fornece tratamento a mais de 20 milhões de pessoas infectadas com o vírus da AIDS, incluindo 566.000 crianças menores de 15 anos.

De acordo com a OMS, o obstáculo para erradicar a doença é a falta de financiamento para exames e tratamentos, que atrasa a luta contra a epidemia mais letal do mundo.

(Com AFP)