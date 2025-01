Conjunto de tigelas em aço inox está com 14% OFF; o que diz quem comprou?

Para facilitar seu dia a dia na cozinha, o Guia de Compras UOL encontrou um conjunto com três tigelas de aço inoxidável, da Electrolux, com até 14% de desconto, e tamanhos que variam de 1,4 litros a 2 litros.

Segundo a marca, elas possuem tampas plásticas que ajudam a conservar os alimentos dentro ou fora da geladeira. Confira mais detalhes sobre o conjunto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz a Electrolux sobre o conjunto?

Possui três peças em aço inoxidável;

Capacidades das tigelas: 1,4 litro, 1,6 litro e 2 litros;

Cada peça possui uma tampa plástica para conservar os alimentos;

Prometem ser duráveis e com acabamento polido, que facilita a limpeza;

Pode ser guardado no refrigerador e lavado no lava-louça.

O que diz quem comprou?

Este conjunto de tigelas tem mais de três mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores destacaram pontos positivos como qualidade, resistência e praticidade na hora de cozinhar e armazenar os alimentos.

A qualidade é ótima e a organização na cozinha melhora muito. Coloco os ingredientes ali e vou manuseando, montando e cozinhando. Facilita bastante. Eduardo Perini

Potes excelentes e de qualidade. Com tampa que veda bem e é prático porque vai na mesa, fica bonito e você pode guardar na geladeira depois. Juliana

Jogo de tigelas sensacional: as tampas encaixam com perfeição e os tamanhos são ótimos. O material é resistente e o fundo das tigelas é mais grosso e pesado, bem melhor que o padrão do mercado. Caio Brisolla

Meus bowls chegaram na data prevista. São muito pesados, eu amei. O material é maravilhoso e vedam muito bem, pois são herméticos. Ainda não usei, mas já estou pensando em comprar vários outros kits. Comprem sem medo. Crislânia

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram dos tamanhos das tigelas e tampas. Confira os comentários avaliativos:

Com o tempo, as tampas tendem a encolher, parece. Não vedam e não fecham corretamente. Guilherme

Gostei do material, mas elas são bem menores do que aparentavam, então tem que ver bem na hora de comprar. Eder Junior

O produto é muito bonito, a qualidade das peças em inox é ótima, mas as tampas apresentam problemas com pouco tempo de uso. Luis

Não compraria novamente pelo fato das tigelas serem muito pequenas. Comprei achando que dava pra temperar carnes, mas o tamanho deixou a desejar. Elas são lindas mas deveriam ser maiores. Érico Lorenzi

