Conflitos se alastram na República Democrática do Congo e avançam em direção à fronteira com Ruanda

Tiros esporádicos foram ouvidos nesta quarta-feira (29) na periferia de Goma, no leste da República Democrática do Congo, onde o grupo armado M23 e o exército ruandês controlam a área ao redor do aeroporto, ocupando quase todo o centro e os subúrbios. Embora a maioria dos combates diretos tenham cessado, as tropas "continuarão" a avançar em direção à fronteira, disse um alto diplomata ruandês na quarta-feira. A situação humanitária é crítica: o abastecimento de água e de eletricidade continuam cortados, e o sinal da antena provincial da Rádio e Televisão Nacional Congolesa (RTNC) está fora de serviço.

Com informações de Paciente Ligodi, correspondente da RFI em Kinshasa

Apoiado por cerca de 3.000 a 4.000 soldados ruandeses, o grupo armado antigovernamental M23 vem lutando contra o exército congolês na região há mais de três anos, de acordo com a ONU. Mas a situação piorou nos últimos dias e as tropas entraram em Goma na noite de domingo (26).

Os hospitais de Goma estão "sobrecarregados" com feridos e "inúmeros corpos" espalhados pelas ruas da cidade, disse a ONU em uma coletiva de imprensa na terça-feira (28), citando seus funcionários no local. Pelo menos 100 pessoas morreram e mais de 1.000 ficaram feridas, de acordo com informações fornecidas por vários hospitais.

A ONU alerta que a situação humanitária é "extremamente preocupante". A distribuição de ajuda alimentar teve de ser suspensa devido à situação de segurança.

A cidade de Goma tem cerca de um milhão de habitantes e o mesmo número de pessoas deslocadas. A região vem enfrentando uma crise humanitária crônica há muitos anos. Os combates deslocaram mais de 500.000 pessoas desde o início de janeiro, acrescentou o Ministro das Relações Exteriores congolês, na noite de terça-feira.

A ofensiva marca o ápice de um avanço rápido que ocorreu em poucas semanas, após o fracasso de uma mediação entre RDC e Ruanda, liderada por Angola, em meados de dezembro.

Após uma reunião de emergência de seu Conselho de Paz e Segurança, a União Africana pediu aos combatentes do M23 na terça-feira que "baixem as armas", ao mesmo tempo que afirma "condenar a violência do M23".

Uma cúpula extraordinária da Comunidade da África Oriental (EAC) dedicada à situação caótica no leste da RDC foi programada para esta quarta-feira, mas a sua realização é incerta, uma vez que o presidente Félix Tshisekedi "não tem planos de participar". Paul Kagame, presidente de Ruanda, também pode não ir, caso os principais atores envolvidos na crise estejam ausentes.

Félix Tshisekedi, que não falou desde o início da crise em Goma, deve se pronunciar. "O presidente Félix Tshisekedi fará um discurso à nação hoje, um discurso muito aguardado", disse a rede de televisão nacional (RTNC), depois que essa grande cidade no leste do país foi amplamente conquistada em poucos dias pelo grupo armado antigovernamental M23 e pelas tropas ruandesas.

Embaixadas atacadas

Na capital Kinshasa, a tensão ainda pode ser sentida, após as manifestações violentas de terça-feira em frente a várias embaixadas. Esta manhã, ainda saía fumaça do telhado da embaixada francesa, consequência do incêndio iniciado pelos manifestantes.

O governo congolês expressou "o seu pesar, após os atos de vandalismo cometidos pelos manifestantes". Christophe Lemoine, porta-voz do Quai d'Orsay, disse à RFI que a primeira reação "foi se certificar de que os funcionários no local estavam a salvo". O representante francês "condenou fortemente este ataque contra as embaixadas".

Na noite de terça-feira, os Estados Unidos pediram aos seus cidadãos que deixassem a República Democrática do Congo devido ao aumento da violência na cidade, informou a embaixada americana.

A polícia aumentou a sua presença, principalmente em frente às embaixadas da Bélgica e dos Estados Unidos. Em alguns bairros, a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes.

Alguns voos para a Europa foram cancelados, enquanto alguns estrangeiros preferiram deixar a capital pelo porto de Beach Ngobila, com destino a Brazzaville, capital da República do Congo.

Especialistas do país acreditam que a escalada de violência pode se espalhar pela capital da RDC. "É possível que [os rebeldes] estejam associados a outros" grupos armados da Aliança do Rio Congo (movimento político-militar que faz parte do M23) "ou a outros grupos congoleses que pretendem restabelecer um mau governo", afirmou à AFP Vincent Karega, ex-embaixador na RDC.

Ele acredita que o grupo armado M23, que assumiu o controle de grande parte de Goma com a ajuda de forças ruandesas, "continuará" a avançar no leste da República Democrática do Congo, e além.

O conflito entre o exército congolês e o M23, um grupo rebelde de maioria tutsi que, segundo a ONU, contaria com o apoio de 3.000 a 4.000 soldados ruandeses, exacerbou uma crise humanitária crônica na região. A RDC acusa Ruanda de tentar, com a ajuda de grupos armados como o M23, colocar as mãos nas riquezas do leste do Congo. Por sua vez, Kigali nega que suas tropas estejam envolvidas com os rebeldes do M23 em Kivu do Norte.

(Com RFI e AFP)