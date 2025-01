Confiança do consumidor da Alemanha inicia ano em queda, mostra pesquisa da GfK

Por Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - A confiança do consumidor da Alemanha deve cair para fevereiro devido ao crescente pessimismo entre as famílias sobre a economia e suas perspectivas de renda, sem nenhuma recuperação sustentável à vista, mostrou uma pesquisa nesta quarta-feira.

O índice de confiança do consumidor, publicado pela GfK e pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM), caiu inesperadamente para -22,4 pontos, de um valor ligeiramente revisado de -21,4 pontos em janeiro.

Analistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura de -20,0.

"O clima para o consumo sofreu outro revés e começa sombrio no ano novo", disse o analista do NIM Rolf Buerkl.

"Uma recuperação sustentável na confiança do consumidor não está à vista no momento, especialmente porque a taxa de inflação também aumentou novamente."

A maior economia da Europa contraiu pelo segundo ano consecutivo em 2024, consolidando o lugar da Alemanha como retardatária entre seus grandes pares da zona do euro, e também encolheu no último trimestre do ano passado, sugerindo poucos sinais de uma recuperação iminente.

A inflação mais alta no final de 2024 também teve um efeito amortecedor sobre os gastos dos consumidores e as perspectivas de renda, que também foram prejudicadas pelas preocupações com o emprego das famílias em meio a notícias de fechamento de fábricas e realocação de produção em empresas de grande porte.