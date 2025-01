Brinquedo e banquinho: como madrasta induziu enteada de 3 anos a se afogar

O MP-PR (Ministério Público do Paraná) acusa Suzana Dazar dos Santos de provocar a morte de Isabelly de Oliveira Assumpção, de 3 anos, ao criar condições para o afogamento da criança em uma máquina de lavar em 2022, em Cascavel.

O que aconteceu

Máquina de lavar foi preparada com brinquedos, diz MP. Segundo o Ministério Público, a madrasta da criança, Suzana Dazar dos Santos, 38, posicionou-a sobre um banco de plástico em frente a uma máquina de lavar roupas cheia de água. O crime ocorreu em 7 de maio de 2022, na casa onde a mulher vivia com o pai de Isabelly.

Após preparar esse cenário, a criança foi atraída pelos brinquedos na máquina e deixada sozinha, sem supervisão, tempo suficiente para o afogamento ocorrer.

A perícia e a investigação policial apontaram que a causa da morte foi asfixia mecânica interna. No entendimento da 17ª Promotoria de Justiça de Cascavel, que assina a denúncia, Suzana "tinha plena consciência do risco ocasionado por suas condutas e assumiu o risco de ocasionar a queda da vítima no interior da máquina de lavar roupas e seu afogamento".

O MP-PR qualificou o crime como homicídio doloso, atribuindo como motivação o ciúme de Suzana em relação ao pai da menina. A promotoria sustenta que Suzana acreditava que Isabelly prejudicava o relacionamento entre eles, devido à proximidade do pai com a ex-esposa, mãe da menina. "Várias testemunhas entre pessoas conhecidas, colegas, vizinhos e familiares esclareceram inúmeros detalhes da convivência entre a madrasta, o pai de Isabelly e a própria Isabelly. Esses relatos levaram a entender que a motivação para que ela ceifasse a vida da menina foi o ciúme em relação ao pai da criança", afirmou Alexander Beilner, advogado de acusação, à RIC Notícias.

O Ministério Público também destacou que Suzana já tinha antecedentes criminais por agressão à própria filha, quando ela tinha 4 anos. O caso foi anexado à denúncia como agravante.

Defesa contesta acusação e nega dolo. Os advogados de Suzana classificaram a acusação como "excessiva" e afirmaram que o ocorrido foi um acidente. Eles argumentam que não há provas que sustentem a intenção da madrasta em provocar a morte de Isabelly.

A defesa técnica entende haver um "excesso de acusação". "Não visualizamos, de maneira técnica, elementos fortes no processo que indiquem dolo. Estamos convencidos de que não há culpa ou dolo. Ainda que a absolvição não possa ser demonstrada, ao menos esperamos que o pedido de análise por eventual culpa seja apreciado", informou a defesa à emissora.

O Ministério Público pede que Suzana seja levada a júri popular, sob as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel, vítima menor de 14 anos e violência doméstica e familiar. A denúncia foi aceita pela Justiça no início de 2025 e agora tramita na 1ª Vara Criminal de Cascavel. A defesa tem prazo para apresentar sua manifestação, e as testemunhas deverão ser ouvidas novamente durante o processo de instrução.