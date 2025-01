Com 8ª queda seguida, dólar recua quase 5% no mês

A decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de manter os juros entre 4,25% e 4,5%, seguida da fala do presidente do órgão de que a política monetária "está bem posicionada" e não há pressa para alterá-la, ajudaram na oitava queda seguida do dólar frente ao real. Ontem, a moeda americana fechou cotada a R$ 5,86, com recuo de 0,06%.

Assim, o dólar acumula queda de 3,29% nos oito últimos pregões do mercado de câmbio, o que levou a desvalorização acumulada em janeiro à casa de 5%.

Ontem pela manhã, como anunciara na véspera, o Banco Central vendeu US$ 2 bilhões em leilão de linha com compromisso de recompra.

Na Bolsa, a decisão do Fed de manter os juros fez o Ibovespa, principal índice do mercado local, cair 0,5%, aos 123.432 pontos.