Chuva volta a atingir SP e cidade entra em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na manhã desta quarta-feira, 29, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo. O alerta é válido para todas as regiões da cidade, incluindo as marginais Tietê e Pinheiros.

Conforme o CGE, essas instabilidades devem se espalhar pela capital paulista. "Chuvas vindas do interior do Estado de São Paulo começam a atuar com forte intensidade na cidade. Há condição para transbordamentos, rajadas de vento e queda de árvore", afirma o órgão municipal.

Tempo permanece instável nos próximos dias

"A formação de uma área de baixa pressão ao longo do litoral paulista vai provocar chuvas mais generalizadas e volumosas", alerta o CGE.

Na quinta-feira, 30, a previsão indica que terá muitas nuvens pela manhã e chuva em forma de pancadas com trovoadas a partir da tarde.

Na sexta-feira, 31, o cenário permanece, porém, as precipitações devem ser mais prolongadas e com maior volume. "Há potencial para formação de alagamentos, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos nas áreas de encosta", pontua o órgão municipal.

Medidas para amenizar os efeitos dos alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas.