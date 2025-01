Cidade de São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na manhã desta quarta-feira (29).

O que aconteceu

Todas as regiões da capital entraram em estado de alerta às 10h55, incluindo as marginais Tietê e Pinheiros. Chuvas vindas do interior começam a atuar com forte intensidade na cidade, de acordo com informações publicadas pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

Chuva é mais forte na região norte da cidade. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostra que a chuva atinge principalmente as regiões das subprefeituras de Casa Verde, Freguesia do ó e Santana/Tucuruvi.

No centro chove moderado. Há condição para transbordamentos, rajadas de vento e queda de árvore. Ainda segundo o CGE, essas instabilidades devem se espalhar pela cidade, atuando em outras regiões, inicialmente de forma isolada, variando de intensidade.

Enel diz que 9.878 residências estão em luz na capital. Em toda a área de concessão, são 13.236.

São Paulo tem alerta para chuvas fortes até o próximo domingo

O temporal da última sexta-feira foi o terceiro maior da história da capital paulista. Em apenas 17 minutos, o Beco do Batman, famoso ponto turístico na Vila Madalena, virou um "rio".

O tempo permanece instável nos próximos dias. A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu alerta na terça-feira (28) para alagamentos, enchentes e deslizamentos m diversas regiões do estado por causa de chuvas fortes até o próximo domingo (2). As áreas mais afetadas incluem a Grande São Paulo, o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba, o litoral paulista e regiões do interior, onde já foram registrados impactos como enchentes e deslizamentos.

O gabinete de crise voltado para as chuvas funcionará continuamente até domingo. A formação de uma área de baixa pressão ao largo do litoral paulista vai provocar chuvas mais generalizadas e volumosas. Atenção especial com as áreas de risco de alagamentos e deslizamentos de terra.

A quinta-feira (30) terá muitas nuvens pela manhã e chuva em forma de pancadas com trovoadas a partir da tarde. A previsão do CGE indica que as precipitações diminuem durante a noite.

Na sexta-feira (31), o cenário permanece, porém, as precipitações devem ser mais prolongadas e com maior volume. Há potencial para formação de alagamentos, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos nas áreas de encosta. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 26°C, com umidade do ar superior a 60%.