Cenário mais recente exige política monetária mais contracionista, aponta BC

O Banco Central apontou que o cenário atual, com desancoragem adicional das expectativas, exige uma política monetária mais contracionista no comunicado da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), o primeiro da gestão de Gabriel Galípolo na presidência da autoridade monetária, que confirmou a elevação da Selic de 12,25% para 13,25%, seguindo guidance deixado ainda em 2024.

"O cenário mais recente é marcado por desancoragem adicional das expectativas de inflação, elevação das projeções de inflação, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, o que exige uma política monetária mais contracionista", diz o texto.

O colegiado ainda frisou que segue acompanhando com atenção os desenvolvimentos da política fiscal e seus impactos sobre a política monetária e ativos financeiros. "A percepção dos agentes econômicos sobre o regime fiscal e a sustentabilidade da dívida segue impactando, de forma relevante, os preços de ativos e as expectativas dos agentes", frisou o comunicado.

Como o Broadcast mostrou, técnicos da equipe econômica estão debruçados sobre cálculos para promover os ajustes necessários ao Orçamento de 2025 antes de entrar no terreno prático de discussão de eventuais novas medidas fiscais, já que é preciso aferir a potência do pacote que já foi aprovado no ano passado.