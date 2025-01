Cenário externo segue desafiador principalmente por conjuntura dos EUA, avalia BC

O Banco Central avalia que o cenário externo continua desafiador e enfatiza as dúvidas em relação ao processo de desinflação e consequente postura do Federal Reserve (Fed). A análise consta no comunicado da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), o primeiro da gestão de Gabriel Galípolo na presidência da autoridade monetária, que elevou a Selic para 13,25% ao ano.

"O ambiente externo permanece desafiador em função, principalmente, da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, o que suscita mais dúvidas sobre os ritmos da desaceleração, da desinflação e, consequentemente, sobre a postura do Fed", diz o texto. Nesta quarta, o Fed manteve inalterada a taxa dos Fed funds na faixa entre 4,25% a 4,50% ao ano.

A autoridade monetária ainda observou que os bancos centrais das principais economias permanecem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para as suas metas, em ambiente marcado por pressões nos mercados de trabalho. "O Comitê avalia que o cenário externo segue exigindo cautela por parte de países emergentes", diz.

Em relação ao ambiente doméstico, o BC observa que o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado dinamismo. "A inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação e novamente apresentaram elevação nas divulgações mais recentes", alerta o texto.