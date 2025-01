Casa Branca oferece a 2 milhões de funcionários federais incentivos financeiros para deixar cargos

Por David Shepardson e Jarrett Renshaw

WASHINGTON (Reuters) - O governo Trump afirmou na terça-feira que está oferecendo incentivos financeiros para que 2 milhões de funcionários federais civis em tempo integral deixem os cargos, como parte dos planos para reduzir drasticamente o tamanho do governo dos Estados Unidos.

O "programa de demissão diferida" permitiria que os funcionários federais permanecessem na folha de pagamento até 30 de setembro, mas sem ter que trabalhar presencialmente e possivelmente tendo suas funções reduzidas ou eliminadas nesse meio tempo, de acordo com um email enviado aos funcionários federais e visto pela Reuters.

O email dá aos funcionários federais até 6 de fevereiro para decidir se querem participar. Ele instruía os funcionários interessados a responder ao email de uma conta do governo e digitar a palavra "renúncia".

A oferta abrange funcionários civis, exceto aqueles em cargos relacionados à imigração e segurança nacional e pessoas que trabalham para o Serviço Postal dos EUA.

A medida sem precedentes ocorre em um momento em que o presidente republicano Donald Trump usa seus primeiros dias no cargo para reduzir, expurgar e reprogramar o governo federal dos EUA para se adequar às suas prioridades políticas.

Há cerca de 2,3 milhões de funcionários civis nos EUA, excluindo o Serviço Postal. As agências relacionadas à segurança são responsáveis pela maior parte da força de trabalho federal, mas centenas de milhares de pessoas trabalham em todo o país em funções que supervisionam o atendimento médico dos veteranos, inspecionam a agricultura e pagam as contas do governo, entre outras funções.

A participação dos funcionários federais como porcentagem da força de trabalho total não agrícola, atualmente abaixo de 2%, vem diminuindo há décadas.

O email dizia que o governo espera ver uma "força de trabalho mais simplificada e flexível".