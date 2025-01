Cargill fechará unidade de processamento de perus no Arkansas (EUA)

Nova York, 29 - A Cargill pretende fechar em agosto sua unidade de processamento de perus em Springdale, Arkansas, onde emprega cerca de 1.100 pessoas. A decisão foi motivada por uma forte queda nos preços da carne de peru no último ano devido à menor demanda dos consumidores.A Cargill anunciou no ano passado que planejava cortar cerca de 5% de sua força de trabalho e tomou várias medidas para reduzir seus negócios de carnes, como a venda de uma planta de carne bovina na Califórnia e de uma unidade de salsichas no Tennessee. A empresa afirmou que vai transferir o processamento de perus para unidades no Missouri e na Virgínia.O preço do peru, assim como o de ovos, subiu em 2022 devido ao surto de gripe aviária nas granjas dos EUA. Diferentemente dos ovos, os preços caíram à medida que muitos consumidores migraram para outras carnes. "É a decisão certa para o futuro do nosso negócio de perus", disse a empresa em comunicado. "O peru continua sendo uma parte essencial do portfólio de proteínas da Cargill." Fonte: Dow Jones Newswires.