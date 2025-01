Neymar no Santos: confira camisas com até 48% OFF para torcer pelo Peixe

A tão aguardada volta de Neymar ao Santos deixou de ser uma expectativa dos torcedores e foi anunciada pelo presidente do clube na última terça-feira (28). Para comemorar esse retorno em grande estilo, o Guia de Compras UOL selecionou 5 camisas do Santos em promoção para torcer pelo clube.

Na seleção, há modelos masculinos e femininos com descontos de até 48%, que variam de cores, tamanhos e estilos, mas que remetem a história do time paulista. Confira a lista completa:

Camiseta feminina com gola em "V";

Tecido em poliéster;

Gola canelada com tira interna que diminui o atrito de contato junto à pele;

Disponível nos tamanhos P, M, G e GG.

Camisa usada pelos atletas no descanso antes dos jogos, segundo o fabricante;

Possui mangas curtas, gola careca e emblema do time;

Disponível nos tamanhos P, M, G e GG.

Utilizada como manto para partidas dentro do campo do Santos;

Confeccionada em poliéster e elastano, que promete conforto e maciez;

Gola em "V" e com detalhes exclusivos na manga;

Disponível nos tamanhos EP, P e M.

Camisa estampada com elementos da trajetória do time, como o estádio da Vila Belmiro, além da coroa, que remete ao Pelé;

Possui tecido leve e respirável de poliéster para conforto no dia a dia;

Disponível nos tamanhos P, M, G, GG e EGG.

Camisa usada como manto para partidas fora do estádio dos Santos;

Estampa apresenta listras em branco e preto com detalhes em dourado;

É confeccionada em poliéster e elastano, que promete maciez e conforto;

Com manga curta e gola em "V";

Disponível nos tamanhos P, M, G e GG.

