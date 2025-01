Bradesco: Comunicação do BC confirma cenário traçado em dezembro; +1pp é adequado

O Bradesco avalia que a comunicação do Banco Central indica que o cenário avaliado em dezembro vem se confirmando, e que o ritmo de alta de 1 ponto porcentual é adequado para a convergência da inflação para o redor da meta.

O banco considera que a comunicação da autoridade monetária está "bastante alinhada" ao cenário do Bradesco, que mantém a expectativa de Selic atingindo o pico em 15,25% em meados do ano, com altas de menor magnitude em maio e junho.

O Bradesco também destaca que o Banco Central sinalizou uma nova alta de 1 ponto porcentual na reunião de março, conforme já indicado pelo forward guidance, e deixa em aberto as decisões seguintes. "Reforça que o ciclo total de juros será ditado por seu firme compromisso com as metas inflacionárias", afirma.