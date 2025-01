BC vende US$2 bi em leilão de linha, na 2ª intervenção no câmbio da era Galípolo

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central vendeu nesta quarta-feira um total de 2 bilhões de dólares em leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) realizado durante a manhã, informou a autarquia em comunicado, no que foi a segunda intervenção cambial da gestão do novo presidente do BC, Gabriel Galípolo.

No operação, que ocorreu de 10h20 às 10h25 e tem como data de recompra o dia 5 de janeiro de 2026, o BC aceitou quatro propostas, a uma taxa de corte de 5,401%.

A venda foi realizada com base na taxa de câmbio da Ptax das 10h, que marcava 5,8458 reais.

Esta operação, que havia sido anunciada na véspera, busca rolar outra operação de linha realizada em 12 de dezembro, quando a autarquia vendeu 2 bilhões de dólares ao mercado com compromisso de recompra em 4 de fevereiro deste ano.

Ao realizar o leilão desta quarta, o BC garante liquidez ao mercado e evita que a demanda adicional por dólares possa estressar as cotações da moeda norte-americana ante o real, em um dia particularmente delicado.

Além da decisão de política monetária do Federal Reserve durante a tarde, haverá o anúncio do Banco Central sobre o novo patamar da Selic, atualmente em 12,25% ao ano, após o fechamento dos mercados.

O BC ainda fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025.

Em 20 de janeiro, na primeira intervenção no câmbio sob Galípolo, o BC vendeu um total de 2 bilhões de dólares em dois leilões de linha, em operação realizada no mesmo dia da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Às 10h37, o dólar à vista caía 0,18%, a 5,8584 reais na venda, em movimento semelhante ao observado antes da realização do leilão.

(Por Fernando Cardoso)